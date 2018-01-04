17:51 | Футбол — РФПЛ

Ролан Гусев: "Манчини доверяет Жиркову, ему лучше остаться в "Зените"

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Экс-игрок сборной России  Ролан Гусев, выступавший вместе с Юрием Жирковым в составе ЦСКА в середине 2000-х, считает, что полузащитнику "Зенита" лучше остаться в питерской команде. Гусев также добавил, что нападающему "Краснодара"  Федору Смолову пора переходить в европейский клуб.

 
Федор СМОЛОВ (справа), Юрий ЖИРКОВ (в центре) и Далер КУЗЯЕВ.Частью трансфера Смолова в "Зенит" может стать переход Жиркова в "Краснодар"

– Юра последнее время играет стабильно, главный тренер (Роберто Манчини) ему доверяет. Поэтому, наверное, лучше остаться в составе петербуржцев, – сказал Гусев. – "Зенит" все-таки остается "Зенитом", при всем уважении к "Краснодару". А так только сам Юра должен решить, он должен смотреть по ситуации, как ему будет лучше.

– Такой игрок, как Жирков, пригодится "Краснодару"?

– Такой игрок пригодится любому клубу в России. Даже в свои 34 года он продолжает показывать высочайший уровень.

– Стоит ли Смолову переходить в "Зенит"? Ведь он не раз говорил, что не против поиграть в Европе.

– Если ему куда-то и переходить, то правда лучше в Европу. Он уже достиг того уровня, позволяющего ему выступать на Западе. Интересно будет посмотреть на него в Европе. (Павел ГУРЕВИЧ)

Напомним, по данным "СЭ", Жирков может стать частью сделки по переходу Федора Смолова в "Зенит".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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вэняляйнэн

Если хотят включить в трансфер, как дополнение к обмену, то говорить о доверии странно. Но в части, что Жирков на поле отрабатывает не хуже молодых, соглашусь. Опыт и понимание игры остаются при нём, но насколько такой Жирков нужен Шалимову?

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