Ролан Гусев: "Манчини доверяет Жиркову, ему лучше остаться в "Зените"

Экс-игрок сборной России Ролан Гусев, выступавший вместе с Юрием Жирковым в составе ЦСКА в середине 2000-х, считает, что полузащитнику "Зенита" лучше остаться в питерской команде. Гусев также добавил, что нападающему "Краснодара" Федору Смолову пора переходить в европейский клуб.

– Юра последнее время играет стабильно, главный тренер (Роберто Манчини) ему доверяет. Поэтому, наверное, лучше остаться в составе петербуржцев, – сказал Гусев. – "Зенит" все-таки остается "Зенитом", при всем уважении к "Краснодару". А так только сам Юра должен решить, он должен смотреть по ситуации, как ему будет лучше.

– Такой игрок, как Жирков, пригодится "Краснодару"?

– Такой игрок пригодится любому клубу в России. Даже в свои 34 года он продолжает показывать высочайший уровень.

– Стоит ли Смолову переходить в "Зенит"? Ведь он не раз говорил, что не против поиграть в Европе.

– Если ему куда-то и переходить, то правда лучше в Европу. Он уже достиг того уровня, позволяющего ему выступать на Западе. Интересно будет посмотреть на него в Европе. (Павел ГУРЕВИЧ)

Напомним, по данным "СЭ", Жирков может стать частью сделки по переходу Федора Смолова в "Зенит".

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