21:34 | Футбол — РФПЛ

Ролан Гусев: "К сейвам Акинфеева надо уже привыкнуть"

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Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Ролан Гусев дал понять, что не удивлен эффектному сейву голкипера армейцев Игоря Акинфеева в матче 28-го тура чемпионата Росии против "Зенита" (0:0). Вратарь во втором тайме отразил удар головой в исполнении Доменико Кришито.

- Сейв Акинфеева – фантастика?

– К его спасениям всем надо уже привыкнуть. Он выручает постоянно на протяжении стольких лет! Поэтому и продолжает оставаться голкипером номер один в России. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Зенит - ЦСКА

Полностью интервью Гусева - скоро в "СЭ" //
Положение команд в чемпионате России по футболу

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Непорочный как ТИ

Непривычно всё ж как-то, а роланчик? Алжир, Корея и далее видимо Саудовская Аравия перед глазами!

22:08

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