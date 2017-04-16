Ролан Гусев: "Головин – лучший в составе ЦСКА в игре с "Ростовом"

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев после матча армейцев с "Ростовом" (0:0) выразил мнение, что лучшим на поле в составе московской команды был полузащитник Александр Головин. Он отметил, что хавбек не выключается из игры.
– Лучший сегодня в составе ЦСКА?
– Головин. Хорошо, стабильно провел матч.
– В скором времени по своему уровню догонит Дзагоева?
– Он прибавляет, ключевой игрок основы. В каждом матче активен. Вот этого как раз пока и не хватает Витинью. Бразилец вспыхивает эпизодически, а Головин не выключается из игры, все время пытается креативить. (Виталий АЙРАПЕТОВ)