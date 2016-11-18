Ролан Гусев: "До последнего надеялся, что новости по Еременко - это ошибка"

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев выразил сожаление в связи решением КЭДК УЕФА дисквалифицировать хавбека армейцев Романа Еременко на два года. Игрок был отстранен от футбола в связи с положительной допинг-пробой, которую он сдал после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Байера" (2:2). В ней был обнаружен кокаин и его метаболиты.
– Конечно, это большая потеря, – цитирует ТАСС Гусева. – Я до последнего надеялся, что все обойдется, и до сих пор думаю, что это какая-то ошибка. Не может профессиональный футболист во время игр принимать наркотики, это какое-то недоразумение. Заменить его будет тяжело, теперь нужно искать такого же креативного футболиста. Два года – это огромный срок, в футбол очень сложно потом вернуться.
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И я надеялся. Смотрел ЦСКА в основном из-за него. А теперь? Щенникова прикажете наблюдать? Теперь уже точно можно сказать, что эпоха ЦСКА закончилась вот таким позорным случаем. Обидно, что он пережил пацанский возраст, когда соблазнов куча, а будучи взрослым дядей так ужасно вляпаться. Всё, господин Гинер! Плакали ваши европейские денежки. Теперь поборемся за 7-8 места?
15:07
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Увы, Ролик! Это не ошибка.Это простава от хведуна и ко. Сумма оказалась очень большая и весомая.
15:02