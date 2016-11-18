Ролан Гусев: "До последнего надеялся, что новости по Еременко - это ошибка"

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев выразил сожаление в связи решением КЭДК УЕФА дисквалифицировать хавбека армейцев Романа Еременко на два года. Игрок был отстранен от футбола в связи с положительной допинг-пробой, которую он сдал после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Байера" (2:2). В ней был обнаружен кокаин и его метаболиты.

– Конечно, это большая потеря, – цитирует ТАСС Гусева. – Я до последнего надеялся, что все обойдется, и до сих пор думаю, что это какая-то ошибка. Не может профессиональный футболист во время игр принимать наркотики, это какое-то недоразумение. Заменить его будет тяжело, теперь нужно искать такого же креативного футболиста. Два года – это огромный срок, в футбол очень сложно потом вернуться.

Еременко дисквалифицирован на два года. LIVE!