Ролан Гусев: "ЦСКА заслуженно победил "Терек"

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев в интервью "СЭ" подчеркнул, что армейцы качественно провели гостевой матч 20-го тура чемпионата России против "Терека" (1:0). По словам Гусева, подопечные Виктора Гончаренко победили заслуженно.

– ЦСКА многие критиковали за скучный футбол в матче с "Зенита". Как вам сегодня игра армейцев?

– Игра в Грозном получилась качественной. Особенно со стороны ЦСКА. Армейцы очень строго действовали в обороне, практически ничего не дали создать "Тереку".

– А в атаке?

– Прилично смотрелись Витинью, Дзагоев, Ионов.

– Счет по игре?

– Да, заслуженная победа.

– У Ионова три гола в двух матчах. Так он скоро и Траоре догонит, который в первой части чемпионата забил пять мячей?

– Дай бог ему продолжить в том же духе. Если будет реализовывать свои моменты, ему вполне по силам забить пять мячей и даже больше. Почему нет? (Виталий АЙРАПЕТОВ)