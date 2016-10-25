Ролан Гусев: "ЦСКА может обыграть "Спартак" даже без Дзагоева и Еременко"

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев уверен, что хавбеки Алан Дзагоев и Роман Еременко, которые не смогут принять участие в матче 12-го тура чемпионата России со "Спартаком", являются ключевыми фигурами для армейцев. По его словам, красно-синие могут обыграть спартаковцев, несмотря на кадровые потери.

- Дзагоев и Еременко плюс уход Ахмеда Мусы - это потеря трех ключевых фигур для ЦСКА, поэтому проблемы в игре, несомненно, могут возникать, - приводит ТАСС слова Гусева. - Сразу невозможно перестроиться. Возможно, это слишком серьезное сравнение, но будет похожая ситуация, если из "Реала" убрать трио Бензема, Бэйл и Роналду или из "Барселоны" - Месси, Суареса и Неймара. Команда будет играть совершенно по-другому. Но даже при том, что будут отсутствовать Дзагоев, Еременко и Муса, ЦСКА по силам обыграть "Спартак".

Все может повернуться как в одну, так и в другую сторону. Надеюсь, что удача повернется в сторону ЦСКА. У команды есть молодые ребята, которым пора заявлять о себе, Александр Головин выглядит довольно неплохо. Я думаю, тренеры найдут выход из положения.