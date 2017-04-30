Ролан Гусев: "ЦСКА должен побеждать "Спартак" и без Дзагоева"

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев рассчитывает на победу красно-синих в матче 26-го тура чемпионата России со "Спартаком". Он отметил, что в случае потери очков армейцами спартаковцы смогут примерить титул.

- От дерби жду только одного - победы ЦСКА. Хочется, чтобы Акинфеев сохранил свои ворота на замке, но если даже и пропустит, то вряд ли он будет против при набранных трех очках, - сказал Гусев.

- Верите, что врачи смогут подготовить к матчу Дзагоева?

- Дай бог, чтобы успели. Алан - это потеря, он может сделать результат любого матча. Но армейцы даже без Дзагоева должны побеждать. Все прекрасно понимают, что значит эта игра. Если произойдет потеря очков, то, как бы я сильно не любил "Спартак", для красно-белых такой результат будет значить чемпионство. А если ЦСКА победит, тогда концовка чемпионата станет непредсказуемой. Четыре очка за четыре тура отыгрываются. И не нужно стесняться стимуляции команд, это нормальное явление для всего мира. (Сергей АСТАХОВ)

Матч ЦСКА - "Спартак" состоится сегодня, 30 апреля, начало - в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.