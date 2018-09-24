Ролан Гусев: "ЦСКА был близок к победе в дерби. Жаль, не удалось дожать "Спартак"

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев в интервью "СЭ" заявил, что армейцы были близки к победе во вчерашнем матче 8-го тура РПЛ против "Спартака" (1:1).
– Матч смотрели на стадионе?
– Конечно! Разве можно такую игру пропустить?!
– Ну и как впечатления?
– Супер! Переполненные трибуны, хороший футбол, который держал в напряжении до последних секунд. Армейцы сейчас в отличной физической форме, создали много моментов и, думаю, были ближе к победе. Жаль, дожать "Спартак" так и не удалось. (Александр Кружков)
ЦСКА после восьми туров занимает 5-е место в чемпионате России, имея в активе 13 очков, "Спартак" с 15 очками располагается на третьей строчке.
Полностью интервью с Гусевым читайте здесь
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