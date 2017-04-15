Ролан Гусев: "ЦСКА больше заслуживал трех очков"

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев после ничьей с "Ростовом" (0:0) в матче 23-го тура чемпионата России отметил, что армейцев подвела реализация. По его словам, во втором тайме ЦСКА прижал своего соперника.

– Перед игрой бывший нападающий и тренер "Ростельмаша"Сергей Андреев был практически уверен в том, что матч завершится нулевой ничьей. Вас тоже посещали такие мысли?

– Нет. Я как раз думал совершено о другом – только о победе. Считаю, ЦСКА больше заслуживал трех очков. Армейцы больше создали моментов, а во втором тайме вообще прижали ростовчан. Играли неплохо, но…

– То есть главная проблема – реализация?

– Да. Она сегодня подвела.

– Когда уже, наконец, забьет Оланаре?

– Пока он еще набирает кондиции, форму. Не забывайте, у него была тяжелая травма. Радует, что Аарон старается, нацелен на удар.

– Но статистика вещь упрямая…

– А я думаю, его обязательно проврет. Может быть, уже в следующем туре. Просто ему нужно забить, почувствовать, как говорится, сеточку. И все у него пойдет. Старается, борется, остается поразить ворота. (Виталий АЙРАПЕТОВ)