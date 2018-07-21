Ролан Гусев: "Березуцкие могли еще поиграть. Как и Игнашевич"

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал информацию о завершении карьеры братьями Березуцкими.

36-летние Алексей и Василий объявили об уходе из футбола сегодня. В составе ЦСКА они играли с 2001 года.

– Уходит эпоха не только ЦСКА, но и всего российского футбола. Последние десять лет эти имена ассоциировались со сборной и с армейцами, – сказал Гусев. – Но футбол нельзя обмануть и играть до 60 лет. Есть физиология, которая подсказала братьям, что пора уже заканчивать. На мой взгляд, они могли ещё поиграть, как, кстати, и Игнашевич, но раз уж так решили…

С другой стороны, Василий и Алексей уходят на пике, не когда с трибун кричат, что уже пора, а когда говорят: "Останьтесь еще на год". Безусловно, это потеря для ЦСКА, им будет сложно найти равноценную замену. Но это футбол. Ничто не вечно. (Арман МКРТЧЯН)