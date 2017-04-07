Рохус Шох: "Урал" - не предел для Ильина"

Бывший спортивный директор "Урала" Рохус Шох в интервью "СЭ" высоко оценил класс полузащитника Владимира Ильина. Он отметил потенциал хавбека.

– Потенциал Ильина был виден невооруженным глазом, – сказал Шох. – Но то, что он так выстрелил, – очень приятный сюрприз для всех. Молодой форвард, с русским паспортом. Думаю, он может дорасти до уровня сборной страны. Потенциал у него действительно очень большой.

– Он недавно заявил, что уже сейчас готов заменить в атаке сборной любого игрока.

– Ильин – амбициозный парень. Это не простое бахвальство. Володя – целеустремленный старательный игрок, хочет работать над собой. При должном отношении к делу достигнет серьезных успехов. "Урал" – это не его предел.

– То есть допускаете, что летом на него выйдут российские гранды?

– Посмотрим. Не сомневаюсь, что наши топ-клубы обратят на него внимание. Я еще очень рад за Мишу Меркулова. Весь матч отыграл на высоком уровне, а в решающий момент спас команду от неминуемого гола. У него тоже очень большой потенциал. Он быстрый, мощный, выносливый левоногий защитник – таких мало в нашем чемпионате. Просто ему сейчас приходится вести жесткую конкуренцию с Сашей Данцевым, которого, кстати, я в свое время приводил в "Урал". Миша фантастически предан футболу. В перспективе он может заинтересовать наши серьезные клубы. (Виталий АЙРАПЕТОВ)