Рохус Шох: "Павлюченко – золотой резерв "Урала"

Бывший спортивный директор "Урала" Рохус Шох в интервью "СЭ" выразил уверенность, что нападающий Роман Павлюченко сможет принести пользу команде. Он добавил, что форвард пока не набрал оптимальную форму.

– Павлюченко по-прежнему не играет...

– Рома Павлюченко – золотой резерв "Урала". Просто пока он еще не набрал нужных кондиций. Уверен, в ближайших матчах Рома вернется на поле и принесет команде большую пользу. Это серьезный мастер. Им довольны в клубе, и он всем доволен. Насколько я знаю, "Урал" и форвард намерены продлить контракт.

– Сами не жалеете, что ушли из "Урала", который будет играть в финале Кубка России?

– Да ну что вы! Это было мое личное решение. Я радуюсь успехам "Урала". У нас остались добрые отношения с президентом клуба, футболистами, сотрудниками. Планирую прилететь в Сочи на финал Кубка России, чтобы поддержать "Урал". (Виталий АЙРАПЕТОВ)