20:07 | Футбол — РПЛ

Рохус Шох назначен советником генерального директора РФС по региональной политике


Член исполкома РФС Рохус Шох назначен советником генерального директора этой организации по региональной политике. В сферу его полномочий будет входить взаимодействие с федерациями футбола, руководством регионов, координация реализации Стратегии развития футбола до 2030 года, - информирует официальный сайт РФС.

- Как руководитель региональной федерации, межрегионального объединения я хорошо знаком с особенностями развития футбола в регионах, - сказал Шох в интервью пресс-службе организации. - Я благодарен Александру Алаеву за предложение стать его советником. Регионы имеют ключевое значение в системе развития футбола, необходимо придать отношениям РФС и местных федераций новый импульс.

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