Рохо и Линделеф могут перейти в "Зенит"

Накануне "Зенит" объявил о назначении испанца Хавьера Рибалты на пост спортивного директора клуба.

В 2012 году специалист присоединился к "Ювентусу", где работал на протяжении пяти лет. В этот период туринцы осуществили трансферы Дани Алвеса, Кингсли Комана, Фернандо Льоренте, Сами Хедиры, Поля Погба, Альваро Мораты, Алекса Сандру, Пауло Дибалы и других игроков.



До перехода в петербургский клуб Рибалта работал главным скаутом "Манчестер Юнайтед".

Как стало известно "СЭ" из агентских кругов, "Зенит" ищет левоногого центрального защитника и исполнителя на левый фланг обороны.

Говорят, что клуб всерьез претендует на защитника "Манчестер Юнайтед" Маркоса Рохо – 28-летний аргентинец уже выступал в России в "Спартаке".

Кроме того, не исключен трансфер другого защитника "красных дьяволов", правда, правоногого – 24-летнего шведа Виктора Линделефа.

В прошлом сезоне Рохо провел за "Манчестер Юнайтед" 12 матчей во всех турнирах. Британские СМИ сообщали, что главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью хочет расстаться с игроком, чтобы на вырученные за него средства купить 25-летнего защитника "Лестера" и сборной Англии Гарри Магуайра.



Линделеф провел в сезоне-2017/18 за "Манчестер Юнайтед" 29 игр во всех турнирах.

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