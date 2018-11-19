Родригу Бекао: "Победа над "Реалом" – один из самых ярких моментов"

Защитник ЦСКА Родригу Бекао назвал самые яркие моменты карьеры в московском клубе, сообщает Bobsoccer. 22-летний бразилец отметил, что главные успехи команды будут в будущем.

– Какие события стали самыми яркими за время вашего пребывания в ЦСКА?

– Убежден: главные успехи нас ждут впереди, – приводит слова Бекао Bobsoccer. – Из того, что уже случилось, выделю триумфальные матчи против топ-клубов. В Лиге чемпионов это, конечно, победа над "Реалом". В чемпионате России стоит отметить блестящую игру против "Зенита". Еще запомнился выигрыш у "Локомотива" в поединке за Суперкубок России. Мой первый официальный матч за ЦСКА, который принес нам трофей.

В текущем сезоне Бекао сыграл в 19 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.