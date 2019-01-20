Родригу Бекао: "Мне действительно 23 года!"

Защитник ЦСКА Родригу Бекао​ дал интервью клубной пресс-службе армейцев. Бразильский футболист празднует сегодня 23-летие.

– Хорошо, что все знают правду, мне действительно 23! Я не против шуток насчет возраста, таким образом тренеры и одноклубники демонстрируют любовь ко мне. Тренерский штаб все время подкалывает меня и шутят. Это очень приятно и я тоже их очень люблю. Ребята пытаются развеселить всех, а я в стремлюсь делать все, чтобы отплатить за эту любовь и соответствовать их ожиданиям, – сказал в интервью клубной пресс-службе ЦСКА Бекао.