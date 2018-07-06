Родриго Бекао: "Я силен в отборе и в игре головой"

Новичок ЦСКА защитник Родриго Бекао рассказал о своих сильных сторонах.
– Ты – центральный защитник. Виктор Гончаренко успел сказать, что ты силен физически, обладаешь хорошей скоростью и первым пасом. Как сам оценишь свои сильные стороны?
– Рад это слышать. Помимо перечисленных качеств могу сказать, что еще я достаточно силен в отборе и в игре головой. Но эти элементы проявятся только тогда, когда я наберу нужные кондиции. Над этим я сейчас и работаю, - цитирует футболиста официальный сайт клуба.
Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/rodrigo-becao-kogda-takie-komandy-obrashchayut-na-tebya-vnimanie-medlit-nelzya/