Родриго Бекао: "Тренировочный процесс в ЦСКА очень отличается от того, что я видел в Бразилии"

Новичок ЦСКА бразильский защитник Родриго Бекао, взятый в аренду у "Байи", ​отметил, что ему понравились тренировки в армейском клубе. По его словам, ему хочется работать и прогрессировать.

– Тренировочный процесс в ЦСКА очень отличается от того, что я видел в Бразилии, – цитирует Бекао официальный сайт ЦСКА. – Занятия здесь совсем не такие, как те, к которым я привык в своей родной стране. Но мне они очень нравятся, они интересные, хочется работать, прогрессировать. Сейчас моя основная задача – подтянуть физическую форму, чтобы сравняться по уровню готовности со своими новыми партнерами.