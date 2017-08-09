Родригинью: "Я получил предложение от "Локомотива", но…"

Полузащитник "Коринтианса" Родригинью рассказал о том, что он прекрасно чувствует себя в нынешнем клубе. По его словам, именно поэтому он отказался от предложения "Локомотива".

- Предложение от ""Локомотива"? Оно было, но "Коринтианс" имеет отличные шансы на чемпионство, - цитирует ESPN Родригинью. - Я отлично чувствую себя в этом клубе, моя адаптация завершилась. Я показываю хороший футбол, у меня есть шансы на попадание в сборную Бразилии. Поэтому я не уйду. Если, конечно, не поступит предложение, от которого нельзя отказаться.