23:29 12 марта | ФУТБОЛ — РФПЛ

Родолфу: "Желаю "Ростову" удачи в матче с "Манчестер Юнайтед"

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Защитник "Терека" после ничьей с "Ростовом" (0:0) в гостевом матче 19-го тура чемпионата России подчеркнул, что игра получилось тяжелой. Также бразилец пожелал "Ростову" удачи в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед".

– У "Ростова" хорошая команда, на которую приятно смотреть, они давно играют вместе, – приводит 161.ru слова Родолфу. – Желаю ростовчанам удачи в игре с "Манчестер Юнайтед".

Игра получилась тяжелой для обеих команд. Мы приехали сюда, чтобы победить, но ничья тоже хороший результат. После поражения от "Уфы" (0:1) в прошлом туре важно было набрать очки. Следующая игра с ЦСКА будет сложной, но надо выигрывать. Наша задача – попадание в еврокубки.

Дополнительная информация

http://161.ru/text/newsline/275896003215360.html

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 19-й тур
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