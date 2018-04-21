Родолфу: "Уверен, что "Локомотив" станет чемпионом"

Защитник "Ахмата" Родолфу в интервью "СЭ" выразил уверенность в том, что "Локомотив" станет чемпионом России. Бразилец играл за железнодорожников с 2007 по 2011 год.

– Давайте поговорим о "Локомотиве". Команда уже не упустит чемпионство?

– В "Ахмате" знают, с какой теплотой я отношусь к "Локомотиву". Впрочем, "Ахмат" люблю не меньше. За эти два клуба я играл дольше всего. Очень рад за моих друзей из "Локо". Уверен, что они станут чемпионами.

– Несколько лет назад вы говорили, что было бы здорово видеть Семина в качестве президента "Локо". Но он тренирует. Удивились?

– Нет, Семин принял правильное решение. У него есть энергия, которую нельзя растрачивать за бумажной работой в офисе. Семин – настоящий профессор. Он умеет учить, умеет доносить до игроков, что от них требуется. Именно с Семиным я добивался наибольших успехов. Он знает, как общаться с игроками, как дать им почувствовать себя свободно, сделать так, чтобы они думали только о футболе. Так что "Локомотив" получил мощное усиление. Часто говорят, что важны только футболисты. Нет, важно, чтобы у клуба был хороший тренер, президент и руководство в целом. Думаю, в "Локо" сейчас есть все составляющие, осталось завоевать титул. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

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