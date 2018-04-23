Родолфу: "Сегодня мы выиграли как мужики"

Защитник "Ахмата" Родолфу после победы на "Спартаком" (3:1) в матче 27-го тура чемпионата России подчеркнул, что его команда не настраивалась на ничью в этой встрече. Также бразилец предрек, что чемпионом страны станет "Локомотив".

– Сначала тяжело было, конечно, – сказал в эфире программы "8-16" на канале "Наш футбол" Родолфу. – "Спартак" – хорошая команда, играет просто супер. Мы об этом знали. И готовились играть от обороны и играть на контратаках. Так получилось, что мы забили три мяча. Сегодня мы заслужили победу.

– "Ахмат" несколько раз упускал победу после 2:0 к перерыву. Какие слова нашел Игорь Ледяхов, чтобы начало второго тайма получилось совсем другим?

– Мы заново начали. Нельзя допускать такие ошибки сколько раз. В перерыве мы собрались командой и сказали, что 45 минут осталось и счет 0:0. Поэтому выглядели очень неплохо.

– Вас изначально устраивала ничья?

– Нет, конечно. Это была важная игра. Положение в таблице неприятное, но мы всегда играем на победу. Сегодня мы не дали ни одного шанса для "Спартака".

– В концовке не было переживаний за результат?

– Да. Это были неприятные восемь минут, но нас поддержали болельщики. Сегодня мы выиграли как мужики.

– Вы были заменены из-за травмы.

– У меня немного заболело колено.

– Вы этой победой помогли "Локомотиву" – вашему бвышему клубу. Переживаете за "Локомотив"?

– Да. Я уже говорил, что "Локомотив" станет чемпионом.