Родолфу: "Основная цель "Терека" – попасть в зону еврокубков"

Защитник "Терека" Родолфу подчеркнул в интервью "Известиям", что спады по ходу сезона случаются у всех команд. Он завершил, что грозненцы сделают все, чтобы улучшить результаты.

– Чем, на ваш взгляд, вызван игровой спад "Терека" в последних матчах чемпионата России? - вопрос Родолфу.

– Знаете, в футболе такое периодически случается. В российском первенстве очень высокая конкуренция и сложно заранее сказать, кто кого обыграет. Такие неудачные серии случаются у всех клубов. Даже "Спартак", который уверенно стартовал в РФПЛ, в последних нескольких матчах потерпел поражения. Считаю, что это нормально. Но, конечно, никому не нравится проигрывать, и мы будем делать всё, чтобы улучшить результаты.

– В прошлом сезоне "Терек" был близок к еврокубковой зоне. Какие задачи клуб ставит на нынешний сезон?

– В текущем розыгрыше чемпионата России наша главная задача не отличается от той, что была в прошлом сезоне. То есть мы очень хотим попасть в зону еврокубков. Это – наша основная цель.