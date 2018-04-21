Родолфу хотел бы остаться в России после окончания карьеры

Защитник "Ахмата" Родолфу отметил, что не против остаться в России после завершения карьеры. Он подчеркнул, что его семья готова к этому.

– Гильерме как-то сказал, что может остаться жить в России, в том числе и из-за непростой политической и экономической ситуации в Бразилии. Вы бы могли остаться насовсем?

– Да, без проблем. Дети уже говорят по-русски. Жена тоже все понимает, но стесняется общаться. Так что я бы остался, независимо от того, какая ситуация складывается в Бразилии. И в Москве, и в Грозном чувствую себя как дома. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

Полностью интервью Родолфу