Родионов рассказал о ближайших кадровых решениях "Спартака"

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов прокомментировал пресс-службе клуба информацию о том, что в СМИ неоднократно публиковались материалы о ближайших кадровых планах красно-белых и о предстоящей работе клуба на трансферном рынке. По его словам, все эти новости не соответствуют действительности, так как новый главный тренер Олег Кононов не провел еще ни одного матча.

Напомним, Кононов возглавил "Спартак" 12 ноября. Красно-белые занимают 9-е место в премьер-лиге после 14 туров, имея в активе 19 очков.

– Мы понимаем, что внимание к "Спартаку" особенно пристальное. Журналисты этим пользуются и чуть ли не ежедневно сообщают новости, не соответствующие действительности. Я хочу напомнить, что новый тренерский штаб только знакомится с командой. При Олеге Георгиевиче Кононове "Спартак" не провел еще ни одного матча. И ни о каких кадровых решениях, в том числе о продаже игроков, речь сейчас не идет. А наших болельщиков я призываю верить только официальным сообщениям на нашем сайте. Учитывая нездоровый ажиотаж вокруг "Спартака", мы постараемся быть максимально открытыми и опровергать недостоверную информацию, - приводит пресс-служба клуба слова Родионова.

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