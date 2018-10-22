Родионов не стал комментировать отставку Карреры

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов после заседания совета директоров клуба, на котором было принято решение об отставке главного тренера Массимо Карреры, отказался от развернутых комментариев. Он заявил, что прибыл в один из столичных бизнес-центров "по личному вопросу".

Эти слова были сказаны в тот момент, когда на официальном сайте " Спартака" появилось сообщение об уходе тренера.

Каррера возглавлял " Спартак" с августа 2016-го по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые впервые за 16 лет выиграли чемпионат России, а также завоевали Суперкубок страны.

Накануне, 21 октября, команда Карреры в 11-м туре РПЛ проиграла "Арсеналу" (2:3). Этот проигрыш стал для "Спартака" третьим подряд на своем поле.

На данный момент красно-белые занимают седьмое место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 18 очков. Отставание от идущего вторым "Краснодара" составляет 1 очко, от лидирующего "Зенита" – 7 очков. (Андрей Михайлов)

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов не стал комментировать отставку Массимо Карреры pic.twitter.com/hRbL8A52ri – СЭ Спартак (@spartak_se) 22 октября 2018 г.

Каррера уволен из "Спартака". Что дальше? Live!