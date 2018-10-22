11:33 | Футбол — РПЛ

Родионов не стал комментировать отставку Карреры

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Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов после заседания совета директоров клуба, на котором было принято решение об отставке главного тренера Массимо Карреры, отказался от развернутых комментариев. Он заявил, что прибыл в один из столичных бизнес-центров "по личному вопросу".

Эти слова были сказаны в тот момент, когда на официальном сайте " Спартака" появилось сообщение об уходе тренера.

Каррера возглавлял " Спартак" с августа 2016-го по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые впервые за 16 лет выиграли чемпионат России, а также завоевали Суперкубок страны.

Накануне, 21 октября, команда Карреры в 11-м туре РПЛ проиграла "Арсеналу" (2:3). Этот проигрыш стал для "Спартака" третьим подряд на своем поле.

На данный момент красно-белые занимают седьмое место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 18 очков. Отставание от идущего вторым "Краснодара" составляет 1 очко, от лидирующего "Зенита" – 7 очков. (Андрей Михайлов)

 

Каррера уволен из "Спартака". Что дальше? Live!

 

 

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