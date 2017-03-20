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Рочина приступил к тренировкам в основе "Рубина"

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Нападающий "Рубина" Рубен Рочина приступил к тренировкам с основным составом команды, сообщет realnoevremya.ru. Форвард последний раз выходил на поле в декабре прошлого года в игре со "Спартаком" (1:2), в которой отметился результативной передачей. В этом году из-за травмы на поле он не появлялся. В текущем сезоне на счету Рочины 15 матчей, 2 мяча и 4 голевых паса в чемпионате России.

Хавбек казанцев Гекдениз Карадениз, пропустивший последний матч против "Урала" (0:1), на данный момент занимается в тренажерном зале по индивидуальной программе.

Ближайший матч "Рубин" проведет дома 1 апреля против "Зенита".

Дополнительная информация

https://realnoevremya.ru/news/59775-poluzaschitnik-rubina-rochina-pristupil-k-trenirovkam-s-osnovnym-sostavom

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