Рочина приступил к тренировкам в основе "Рубина"

Нападающий "Рубина" Рубен Рочина приступил к тренировкам с основным составом команды, сообщет realnoevremya.ru. Форвард последний раз выходил на поле в декабре прошлого года в игре со "Спартаком" (1:2), в которой отметился результативной передачей. В этом году из-за травмы на поле он не появлялся. В текущем сезоне на счету Рочины 15 матчей, 2 мяча и 4 голевых паса в чемпионате России.

Хавбек казанцев Гекдениз Карадениз, пропустивший последний матч против "Урала" (0:1), на данный момент занимается в тренажерном зале по индивидуальной программе.

Ближайший матч "Рубин" проведет дома 1 апреля против "Зенита".