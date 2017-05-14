Рочина и Канунников - в атаке "Рубина" на матч с "Ростовом"

Стал известен состав "Рубина" на матч 28-го тура чемпионата России против "Ростова". Стартовый состав казанцев выглядит следующим образом: Рыжиков – Кузьмин, Санчес, Камболов, Набиуллин – Цакташ, М'Вила, – Жемалетдинов, Рочина, Ткачук – Канунников.

Запасные: Нестеренко, Акмурзин, Самбрано, Бауэр, Устинов, Махатадзе, Сонг, Ахметов, Жонатас.

Напомним, что матч состоится сегодня, 14 мая, начало – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи