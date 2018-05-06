Роберто Манчини: "Желаю Алексу Фергюсону скорейшего выздоровления"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини поддержал бывшего наставника "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона. 76-летний шотландец был госпитализирован после того, как пожаловался на проблемы со здоровьем. Ему была сделана операция по поводу кровоизлияния в мозг.

"Желаю сэру Фергюсону скорейшего выздоровления. Будь сильным, Алекс!" – написал Манчини в Твиттере.

Wishing sir Ferguson a speedy recovery. Be strong Alex!



Auguro a sir Ferguson di rimettersi presto. Tieni duro Alex! – Roberto Mancini (@robymancio) 5 мая 2018 г.

У Фергюсона кровоизлияние в мозг. Что об этом известно