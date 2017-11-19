Роберто Манчини: "Зениту" нужно продолжать усердно тренироваться и полностью выкладываться в следующих матчах"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча 17-го тура чемпионата России против "Тосно" (5:0) отметил, что его игроки провели хорошую встречу. Он также добавил, что сине-бело-голубым нужно продолжать усердно тренироваться и полностью выкладываться в следующих играх.

– Отличная победа, мы провели очень хороший матч. Нам нужно продолжать усердно тренироваться и полностью выкладываться в следующих играх, – написал в Твиттере Манчини.

Следующий матч "Зенит" проведет против "Вардара" в групповом турнире Лиги Европы 23 ноября. В 18-м туре чемпионата России питерцы встретятся со "Спартаком", игра пройдет в Москве 27 ноября.