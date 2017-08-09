Роберто Манчини: "Зениту" нужно доукомплектовать команду"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча 5-го тура чемпионата России против "Урала" (1:1) отметил, что соперник показывает неплохие результаты в текущем сезоне. Специалист допустил, что состав питерцев еще пополнят новые футболисты.

– Почему после победы над чемпионом "Зенит" сыграл вничью? Есть ли объяснение?

– На данный момент "Урал" выступает очень неплохо в чемпионате. Команда на очень хорошем уровне и показывает неплохие результаты.

– Будут ли еще трансферы?

– Трансферный рынок открыт еще 20 дней. Нам нужно доукомплектовать команду. Шансы есть. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Трансляция матча "Урал" – "Зенит"