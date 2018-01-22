Роберто Манчини: "Зенит" сыграл хорошо. Не вижу проблем"

После победы над "Копенгагеном" в контрольном матче на сборе в Дубае (5:0) главный тренер "Зенита" Роберто Манчини положительно отозвался о молодых футболистах, а также объяснил, почему Леандро Паредес покинул поле.

- Есть ли моменты, которыми недовольны?

- Считаю, ребята сыграли хорошо, если учитывать, что это был первый матч после недели тренировок. Не вижу проблем.

- Как оцените игру молодых футболистов?

- Очень хорошо. Они вели себя на поле правильно и в некоторых моментах проявили себя достойно.

- Панюков оформил дубль в первом тайме. Увидим его весной в основе?

- Панюков очень много забивает в первой лиге, здорово себя проявляет. Но пока рано говорить. Если будет возможность, будем его использовать.

- По какому принципу определяли состав на первый и второй таймы?

- После недели тренировок невозможно сыграть больше 45 минут, поэтому, по сути, было две команды, каждая из которых сыграла по тайму.

- Почему Паредес ушел в концовке с поля без замены, никому ничего не сказав?

- Может, так показалось. Но мне он все объяснил. У него небольшое повреждение плюсневой кости. Надеюсь, ничего серьезного. (Александр МУЙЖНЕК)

Трансляция матча "Зенит" - "Копенгаген"