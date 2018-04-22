16:05 | Футбол — РФПЛ

Роберто Манчини: "Зенит" потерял два очка в матче с "Арсеналом"

20

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча 27-го тура чемпионата России против "Арсенала" (3:3) отметил, что полузащитник Далер Кузяев не был готов выйти на игру с первых минут. Специалист также добавил, что его команда потеряла два очка.

– Замена Скроботова? Нам нужно было менять игровую схему, выпуская крайнего защитника, который активно бы действовал на фланге и разгонял игру, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Манчини. – Эта замена не связана с игрой самого Скроботова. Что было написано в записке Паредесу? Про перестройку схемы.

Что касается Кузяеява, то он не был готов на сто процентов, поэтому не мог сегодня выйти в стартовом составе. Он еще испытывает проблемы со здоровьем.

Для нас эта ничья – потеря очков. Мы играли в большинстве, вели в счете, но пропустили.

Арсенал Т - Зенит

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
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КОММЕНТАРИИ (20)
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dintos

Если бы Манчини был специалистом,не позволил бы пропустить гол в большинстве.Слабый тренер,вообщем-тренеришка...

17:09

лесоруб Федя

А зато как чирикали на старте... чемпионами себя тура после 10-го ощутили

16:56

Avon151281

Оставьте Манчини еще на сезон.Мне нравится смотреть на этот Зенит.)))

16:55

Pleafant

Это Питер теряет команду,именно,по вине двух "друзей",Фурсенко и Манчини. Арсенал полностью переиграл Зенит,ходячих зомби,и только напор и удача Кузяева спасла Зениту очко.

16:38

Tribunal ZE

Ошибка Фурсенко! Безответственно подошёл к выбору тренера. Уехал бы Манчини быстрее и подальше от Питера, тошнит уже от его построения игры.

16:34

Jean4

Какой же он наивный... этот плачини. Туляки возили их весь матч до удаления игрока.

16:33

Andrewxyz

Ваш кэп, Роберто Манчини.

16:32

гаттузо туп

old grambler///Интересно в ЛЧ играть?Вот играйте в нее..на плей-стейшене.)))

16:31

-философ-

old grumbler -философ- ............... красивый кубок России????? Смотрите на него издали и дальше!!!!------------ А вы помечтайте о лиге Чемпионов))))))

16:29

old grumbler

-философ- ............... красивый кубок России????? Смотрите на него издали и дальше!!!!

16:27

-философ-

old grumbler А про судей что могу сказать - Москвичам видней насколько они продажные ведь большинство судей как раз из Москвы... ---------------- Да, да))) Ещё Плаческу об этом ныл))))) В Питере- вечно ныть)))))))

16:25

old grumbler

А про судей что могу сказать - Москвичам видней насколько они продажные ведь большинство судей как раз из Москвы...

16:22

adamantane'

Да нет, Роберто, судя по тому, какой середняк при тебе "Зенит", это "Арсенал" потерял 2 очка.

16:21

old grumbler

Мы взяли очко проигрывая походу два раза, посмотрим что завтра возьмут те кто кубок упустили сами...

16:19

баламошка

Немытым даже на 1 очко с Арсеналом пришлось насасывать у судьи.

16:18

Alex 2012

Скорее приобрел очко... Не всегда в футболе нынешнем решают деньги, так для игроков так и для тренеров. Зенит платит Дзюбе, а он эти же деньги отдает клубу за то чтобы ему забить? Парадокс, как и все в этом РПФЛ...

16:17

old grumbler

в защите пожарили весь второй тайм, по делу ничья на победу не наиграли, один человек тащит Зенит вперед и это не нападающий!!!

16:16

SPFAN

Да ну! Это. судья подарил вам очко!

16:15

waleriy

Ты перепутал, команда приобрела очко.манчиниверим

16:14

Alazavr

отскочили вы, а не потеряли. мешки.

16:12

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