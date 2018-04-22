Роберто Манчини: "Зенит" потерял два очка в матче с "Арсеналом"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча 27-го тура чемпионата России против "Арсенала" (3:3) отметил, что полузащитник Далер Кузяев не был готов выйти на игру с первых минут. Специалист также добавил, что его команда потеряла два очка.

– Замена Скроботова? Нам нужно было менять игровую схему, выпуская крайнего защитника, который активно бы действовал на фланге и разгонял игру, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Манчини. – Эта замена не связана с игрой самого Скроботова. Что было написано в записке Паредесу? Про перестройку схемы.

Что касается Кузяеява, то он не был готов на сто процентов, поэтому не мог сегодня выйти в стартовом составе. Он еще испытывает проблемы со здоровьем.

Для нас эта ничья – потеря очков. Мы играли в большинстве, вели в счете, но пропустили.