Роберто Манчини: "Зенит" потерял два очка в матче с "Арсеналом"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча 27-го тура чемпионата России против "Арсенала" (3:3) отметил, что полузащитник Далер Кузяев не был готов выйти на игру с первых минут. Специалист также добавил, что его команда потеряла два очка.
– Замена Скроботова? Нам нужно было менять игровую схему, выпуская крайнего защитника, который активно бы действовал на фланге и разгонял игру, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Манчини. – Эта замена не связана с игрой самого Скроботова. Что было написано в записке Паредесу? Про перестройку схемы.
Что касается Кузяеява, то он не был готов на сто процентов, поэтому не мог сегодня выйти в стартовом составе. Он еще испытывает проблемы со здоровьем.
Для нас эта ничья – потеря очков. Мы играли в большинстве, вели в счете, но пропустили.
dintos
Если бы Манчини был специалистом,не позволил бы пропустить гол в большинстве.Слабый тренер,вообщем-тренеришка...
17:09
лесоруб Федя
А зато как чирикали на старте... чемпионами себя тура после 10-го ощутили
16:56
Avon151281
Оставьте Манчини еще на сезон.Мне нравится смотреть на этот Зенит.)))
16:55
Pleafant
Это Питер теряет команду,именно,по вине двух "друзей",Фурсенко и Манчини. Арсенал полностью переиграл Зенит,ходячих зомби,и только напор и удача Кузяева спасла Зениту очко.
16:38
Tribunal ZE
Ошибка Фурсенко! Безответственно подошёл к выбору тренера. Уехал бы Манчини быстрее и подальше от Питера, тошнит уже от его построения игры.
16:34
Jean4
Какой же он наивный... этот плачини. Туляки возили их весь матч до удаления игрока.
16:33
Andrewxyz
Ваш кэп, Роберто Манчини.
16:32
гаттузо туп
old grambler///Интересно в ЛЧ играть?Вот играйте в нее..на плей-стейшене.)))
16:31
-философ-
old grumbler -философ- ............... красивый кубок России????? Смотрите на него издали и дальше!!!!------------ А вы помечтайте о лиге Чемпионов))))))
16:29
old grumbler
-философ- ............... красивый кубок России????? Смотрите на него издали и дальше!!!!
16:27
-философ-
old grumbler А про судей что могу сказать - Москвичам видней насколько они продажные ведь большинство судей как раз из Москвы... ---------------- Да, да))) Ещё Плаческу об этом ныл))))) В Питере- вечно ныть)))))))
16:25
old grumbler
А про судей что могу сказать - Москвичам видней насколько они продажные ведь большинство судей как раз из Москвы...
16:22
adamantane'
Да нет, Роберто, судя по тому, какой середняк при тебе "Зенит", это "Арсенал" потерял 2 очка.
16:21
old grumbler
Мы взяли очко проигрывая походу два раза, посмотрим что завтра возьмут те кто кубок упустили сами...
16:19
баламошка
Немытым даже на 1 очко с Арсеналом пришлось насасывать у судьи.
16:18
Alex 2012
Скорее приобрел очко... Не всегда в футболе нынешнем решают деньги, так для игроков так и для тренеров. Зенит платит Дзюбе, а он эти же деньги отдает клубу за то чтобы ему забить? Парадокс, как и все в этом РПФЛ...
16:17
old grumbler
в защите пожарили весь второй тайм, по делу ничья на победу не наиграли, один человек тащит Зенит вперед и это не нападающий!!!
16:16
SPFAN
Да ну! Это. судья подарил вам очко!
16:15
waleriy
Ты перепутал, команда приобрела очко.манчиниверим
16:14
Alazavr
отскочили вы, а не потеряли. мешки.
16:12