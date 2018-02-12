Роберто Манчини: "Зенит" постарается победить в каждой из оставшихся игр"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в интервью "СЭ" отметил, что доволен подготовкой своей команды к весенней части сезона. Специалист также добавил, что питерцы постараются одержать победы в каждой из оставшихся игр.

– Подведите итоги подготовки к весенней части сезона.

– В целом я всем доволен. Первая часть сезона и оба сбора – в Дубае и Турции – прошли очень хорошо, мы сделали все, что хотели. К сожалению, было не так много официальных матчей, но тут ничего не поделаешь. Мы постарались компенсировать их отсутствие товарищескими играми.

– Осенью обнаружились две проблемы: плотный график игр и оборонительная тактика соперников против "Зенита". Как эти проблемы решались на сборах?

– Да, действительно, определенные сложности возникли. Но это футбол – с проблемами нужно бороться, и мы старались делать все, что было в наших силах. Многие команды играют с нами от обороны, но мы не можем заставить их действовать иначе. Насыщенный осенний календарь тоже доставил много неудобств – нам не всегда удавались встречи в воскресенье после матча Лиги Европы в четверг. Но ничего страшного, впереди как минимум 12 игр – и мы постараемся победить в каждой из них.

– "Зенит" проведет еще один тренировочный сбор в Италии. Почему было принято такое решение?

– В Риме прекрасно, к тому же там вкусно кормят. Нам нужно было выбрать место для еще одного короткого сбора, и мы остановились на Италии.

– Есть ли позиции, которые "Зениту" нужно усилить, чтобы добиться максимальных результатов в этом сезоне?

– Я считаю, те футболисты, которые уже есть в составе, могут и должны улучшать свою игру, у каждого есть потенциал и пространство для личного роста. Лучших своих кондиций они еще не достигли и могут раскрыться во второй части сезона. Поэтому я ожидаю прогресса от всех игроков "Зенита", лучшей игры и побед – мы на все способны, впереди много времени, чтобы это доказать.

– В Дубае вы говорили, что заинтересованы в приобретении российских футболистов. Оздоев и Набиуллин – что вы знаете о них, и могут ли они оказаться в "Зените"?

– Мы интересовались ими и другими футболистами, мне хотелось видеть в команде больше россиян, но сделки нужно было закрывать до 31 января. Поэтому будем существовать в тех условиях, которые есть. (Егор БЫЧКОВ).

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