Роберто Манчини: "Зенит" одержит победу в чемпионате России"

Бывший главный тренер "Зенита" Роберто Манчини убежден, что питерский клуб одержит победу в чемпионате России в этом сезоне. По словам специалиста, который возглавляет сборную Италии, пришедший на его место Сергей Семак успешно справляется со своей работой.

- Я смотрел несколько матчей "Зенита" в Лиге Европы, команда играла хорошо, - цитирует ТАСС Манчини. - Думаю, в этом году она одержит победу в чемпионате страны, поскольку является лучшей командой.

Мы могли рассчитывать на победу и в прошлом году, но в ключевой момент по причине травм потеряли четырех важных для команды игроков. Мы и в прошлом сезоне были лучшей командой, а в этом она стала еще лучше, поскольку игроки за один год еще больше сыгрались.

Семак хороший тренер, знает "Зенит" очень хорошо. Возможно, у него не так много опыта работы главным тренером, но он хороший специалист и человек, а это важно.