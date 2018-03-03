Роберто Манчини: "Зенит" не проиграл, будем оптимистами!"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча 21-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:0) отметил, что команда смогла создать пару моментов, несмотря на то, что во втором тайме играл в меньшинстве. Итальянец призвал относиться к этому результату с оптимизмом.

"Большую часть второго тайма нас было всего десять. Несмотря на это, мы смогли реализовать пару атак, и это хороший знак. Мы не проиграли, будем оптимистами!", - написал Манчини в Твиттере на русском.