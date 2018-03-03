Роберто Манчини: "Зенит" не проиграл, будем оптимистами!"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча 21-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:0) отметил, что команда смогла создать пару моментов, несмотря на то, что во втором тайме играл в меньшинстве. Итальянец призвал относиться к этому результату с оптимизмом.
"Большую часть второго тайма нас было всего десять. Несмотря на это, мы смогли реализовать пару атак, и это хороший знак. Мы не проиграли, будем оптимистами!", - написал Манчини в Твиттере на русском.
Кержачина ты Простофиля
Болотный газ видимо плохо влияет и на своих футболистов
06:27
Darkman79
Вся проблема Зенита,не в 2 или 3 составах,а том что там игроки играют не за клуб,а за деньги,не горят у них глаза,ну в еврокубках еще стараются легионеры,и то чтобы показать себя,может Ювентус возьмет)))
05:57
Millwall82
Из топ-клубов только Дортмунд, Атлетико и Тоттенхем пожалуй не имеют таких скамеек. 2 первых в итоге в ЛЕ и на чемпионство не претендуют.
01:38
Millwall82
Муриньо на этот состав уже потратил 600 млн фунтов (750 млн евро). Плюс его предшественники еще лямов 400.
01:27
Millwall82
ЗЮК~, кто-кто, основные игроки своих сборных, кроме Мертезакера. Типа Германии, Англии, Франции, Испании. У Муриньо тоже 2 состава, ну сам посчитай. Де Хеа, Ромело, Валенсия, Линделеф, Блинд, Смоллинг, Шоу, Рохо, Дармиан, Джонс, Байи, Эррера, Санчес, Лингард, Погба, Матич, Феллаини, Каррик, Мата, Янг, Марсиаль, Ибрагимович, Лукаку и Редшфорд... Все(!) игроки сборных своих стран, некоторые лидеры сборных. 23 игрока. И не скажешь, какой первый состав, а какой второй. Т.е. спокойно можно не бояться ни травм, ни усталости игроков. Да к нам не поедут такие игроки, но то что под долгий календарь нужно иметь обойму, это факт. В РФПЛ как правило есть 1 состав, а есть дно из второго, вроде паспортной лимиты, которых даже Барнсли и Миллуолл не позовет.
01:25
ЗЮК~
Millwall82,Арсенал-не самый хороший пример.Два состава,но кто эти люди?Жозе?Полтора состава максимум (если говорить о равных ,а не о количестве).Пеп?То же самое.Иметь нашем чемпионате 2 равноценных состава невозможно,если ты не условная Томь.Не поедут к нам сильные игроки сидеть на лавке.
00:59
Millwall82
Состав лондонского Арсенала например, который по очень глубоким мифам не тратит на игроков мнго денег, ага щас, участник ЛЕ. Вратари: Оспина, Чех. Защитники: Чемберс, Косельни, Начо Монреаль, Хектор Бьерьелин, Пер Мертезакер, Мустафи, Колошинац. Полузащитники: Рамзи, Уилкшер, Ивоби, Джака, Мхитарян, Озил, Эль-Ненни. Нападающие: Лаказет, Обеньянг, Дэнни Уэлбек. Ну плюс какая-то молодежь, вот тебе и 2 состава из одних почти звезд или рядом.
00:40
ЗЮК~
russia-forever,сосущий,сглатывай.
00:24
Askido
russia-forever Завтра Локомотив опустит Срамтак на его законное место после ЦСКА и Зенита! Так что нечего Спаману радоваться раньше времени!!! 00:20--- ты заблуждаешься, законное место Капризных Барышень куда ниже...
00:24
Millwall82
ЗЮК~, ну смотри, только факты 30 игр чемпионата+как минимум 8-14 игр в Европе (в Европе в этом сезоне только ЦСКА в ровень по этому показателю идет из РФПЛ)+1 игра кубка и того?) По составам грандов, а ты их составы глянь и посчитай. Тот же Муриньо и Гвардьола говорили что могут работать только с 2 равноценными составами.
00:24
russia-forever
Завтра Локомотив опустит Срамтак на его законное место после ЦСКА и Зенита! Так что нечего Спаману радоваться раньше времени!!!
00:20
ЗЮК~
Millwall82,что ты несёшь?С какого перепуга Зенит проводит больше всех матчей?У кого из перечисленных две равноценные команды?Хватит уже.
00:18
SpaMan
Завтра Зенит опустится на свое законное 4 место. Так что нет причин для печали
00:15
passerby
Оздоев, изначально, был "лишним" на поле...
00:06
Millwall82
проводит*
00:00
Millwall82
ленинградский, Зенит проводить по 40-45 матчей в год (больше чем любой из РФПЛ), ротация неизбежна. У Гвардьолы, Хайнекса, Клопа, тренеришки, Венгера, Муриньо, Вальведе и многих других тоже 2 команды, почти равноценных. Друге дело что стержневых лидеров мало, 3-4 игрока, а должно 6-7 быть.
00:00
Askido
Мог бы ещё сказать- Локо то вообще Амкару проиграл, а мы то хоть очко в меньшинстве вырвали! То ли ещё будет!!!
23:57 3 марта
ленинградский
Манчини до сих пор не определился с основным составом. Это значит, что такой тренер не годится для "Зенита". Клубу надо искать нового тренера, причем обязательно из России.
23:55 3 марта
Millwall82
Почему у Зенита нет позиционного нападения, мистер? Сколько очков уже потерянно с такими вот командами, с лидерами еще более-менее.
23:43 3 марта