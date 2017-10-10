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19:27 | Футбол — РФПЛ

Роберто Манчини: "Зенит" купит звездных игроков после возвращения в Лигу чемпионов"

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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в интервью итальянским СМИ отметил, что в будущем хочет увидеть многих звездных игроков в составе команды. По его словам, "Зенит" - это престижный клуб.

- Вернувшись в "Интер" - клуб, который я люблю, которому я благодарен, - я сказал, что в будущем планирую поработать за рубежом, - цитирует Football Italia Манчини. - Там я чувствую себя более счастливым. Чемпионат Италии – это номер один, но могу сказать, что "Зенит" – очень престижный клуб. Как только мы вернемся в Лигу чемпионов, вы увидите многих звезд в команде. Но пока я не знаю, горят ли они желанием переехать в Санкт-Петербург при нынешних раскладах.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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199

Балаболит! ВВП никогда не разрешить,как бы фурс не старался.

19:54

rusfed 2.0

mstia13 rusfed 2.0 - Питерскому пулу нас рать. Они же цех по упаковке импортных продуктов - производством считают)) 19:40 ______________________ О, я такие истории по работе знаю. И в статистике они отражаются как роспроизводство. И запреты госкомпаниям на закупку импортного оборудования именно так и обходятся: шильдик привинтил к компрессору, и компрессор для Газпрома - уже не немецкий, а российский

19:49

shpasic

ну купииииии!..

19:42

mstia13

rusfed 2.0 - Питерскому пулу нас рать. Они же цех по упаковке импортных продуктов - производством считают))

19:40

rusfed 2.0

Бабушки при этих словах испуганно вскрикнули и зажмурились от горьких предчувствий

19:36