Роберто Манчини: "Зенит" купит звездных игроков после возвращения в Лигу чемпионов"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в интервью итальянским СМИ отметил, что в будущем хочет увидеть многих звездных игроков в составе команды. По его словам, "Зенит" - это престижный клуб.



- Вернувшись в "Интер" - клуб, который я люблю, которому я благодарен, - я сказал, что в будущем планирую поработать за рубежом, - цитирует Football Italia Манчини. - Там я чувствую себя более счастливым. Чемпионат Италии – это номер один, но могу сказать, что "Зенит" – очень престижный клуб. Как только мы вернемся в Лигу чемпионов, вы увидите многих звезд в команде. Но пока я не знаю, горят ли они желанием переехать в Санкт-Петербург при нынешних раскладах.