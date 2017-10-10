Роберто Манчини: "Зенит" купит звездных игроков после возвращения в Лигу чемпионов"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в интервью итальянским СМИ отметил, что в будущем хочет увидеть многих звездных игроков в составе команды. По его словам, "Зенит" - это престижный клуб.
- Вернувшись в "Интер" - клуб, который я люблю, которому я благодарен, - я сказал, что в будущем планирую поработать за рубежом, - цитирует Football Italia Манчини. - Там я чувствую себя более счастливым. Чемпионат Италии – это номер один, но могу сказать, что "Зенит" – очень престижный клуб. Как только мы вернемся в Лигу чемпионов, вы увидите многих звезд в команде. Но пока я не знаю, горят ли они желанием переехать в Санкт-Петербург при нынешних раскладах.
199
Балаболит! ВВП никогда не разрешить,как бы фурс не старался.
19:54
rusfed 2.0
mstia13 rusfed 2.0 - Питерскому пулу нас рать. Они же цех по упаковке импортных продуктов - производством считают)) 19:40 ______________________ О, я такие истории по работе знаю. И в статистике они отражаются как роспроизводство. И запреты госкомпаниям на закупку импортного оборудования именно так и обходятся: шильдик привинтил к компрессору, и компрессор для Газпрома - уже не немецкий, а российский
19:49
shpasic
ну купииииии!..
19:42
mstia13
rusfed 2.0 - Питерскому пулу нас рать. Они же цех по упаковке импортных продуктов - производством считают))
19:40
rusfed 2.0
Бабушки при этих словах испуганно вскрикнули и зажмурились от горьких предчувствий
19:36