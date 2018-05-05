Роберто Манчини: "Зенит" допустил ошибки, в том числе трансферные"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после поражения от "Локомотива" (1:2) в матче чемпионата России отметил, что его команда неудачно провела зимнюю трансферную кампанию. Питерцы после поражения лишились шансов попасть в Лигу чемпионов, "Локо" стал чемпионом страны.

- Боролись до конца, но нам не удалось победить. "Локомотив" заслужил победу, - сказал Манчини в эфире канала "Наш футбол". - Чтобы выигрывать матчи, надо забивать голы. К сожалению, у нас с этим проблема. Нет Кокорина, нет других футболистов, способных забивать.

Нужно было выигрывать любой ценой, все увлеклись атакой, раскрылись и пропустили.

- Подведите в целом итоги сезона? Что в этом сезоне получилось?

- Сезон мы начали неплохо, все получалось. Потом в какой-то момент ошиблись, допустили ошибки, в том числе трансферные. Возможно, те игроки, которые были приобретены, были слишком молоды. К тому же мы потеряли Кокорина и Мамману почти на шесть недель.

Трансляция матча "Локомотив" - "Зенит" //

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