Роберто Манчини: "Зенит" допустил ошибки, в том числе трансферные"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после поражения от "Локомотива" (1:2) в матче чемпионата России отметил, что его команда неудачно провела зимнюю трансферную кампанию. Питерцы после поражения лишились шансов попасть в Лигу чемпионов, "Локо" стал чемпионом страны.
- Боролись до конца, но нам не удалось победить. "Локомотив" заслужил победу, - сказал Манчини в эфире канала "Наш футбол". - Чтобы выигрывать матчи, надо забивать голы. К сожалению, у нас с этим проблема. Нет Кокорина, нет других футболистов, способных забивать.
Нужно было выигрывать любой ценой, все увлеклись атакой, раскрылись и пропустили.
- Подведите в целом итоги сезона? Что в этом сезоне получилось?
- Сезон мы начали неплохо, все получалось. Потом в какой-то момент ошиблись, допустили ошибки, в том числе трансферные. Возможно, те игроки, которые были приобретены, были слишком молоды. К тому же мы потеряли Кокорина и Мамману почти на шесть недель.
Трансляция матча "Локомотив" - "Зенит" //
Чемпионат России по футболу. Все о турнире
Mao11
Самая главная трансферная ошибка это тренер!!!
19:34
Fishka_Mishka
Ура! У нас в стране ещё один кабинетный чемпион - Локомотив! С праздником вас всех, друзья!
19:30
Островзаячий
Заболотный, лучший трансфер.
19:28
Arkadiy1976
Главная трансферная ошибка - это сам Манчини.
19:16
П_о_в_а_р_
Кусает локоточки по Дзюбе. Читалось.
19:13
sozerzator
после поражения - 1:2?! очередной раз респект "севшим в лужу" писакам
19:11
Товарищ Бендер!
Клоун оставайся еще)))
19:10
Мнух
ха-ха-ха! и это говорит человек, который сказал что ему не нужны два лидера!!!! смешно
19:10
Sandy45
Понятно, что кроме Кокорина нет у Зени нападающего. Но тот же ЦСКА с этим год за годом живет. Там арендку подписали, тут на полгодика вернули, молодому где то довнрили... А Зенит? Только хоронит таланты. Бухаров, Полоз, Дзюба, Заболотный... А потом- нет нападающих...
19:10
kopot
В Питере ныть,в Питере ныть..)
19:08
ultramarino
Вон из клуба!
19:07
waleriy
Любят в Питере ныть, как пиндосы
19:06
RUhotshot
Главная ошибка - это ТЫ, а потом уж все твои мечты! Я уже здесь писал, что "... со спичками и дурак закурит!" Северного потока-3, в лице Месси, Суареса и Неймара не БУДЕ...
19:05
M.WOWCHIK
Гнать поганой метлой................этого графа Калиостро.........
19:03