18:56 | Футбол — РФПЛ

Роберто Манчини: "Зенит" допустил ошибки, в том числе трансферные"

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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после поражения от "Локомотива" (1:2) в матче чемпионата России отметил, что его команда неудачно провела зимнюю трансферную кампанию. Питерцы после поражения лишились шансов попасть в Лигу чемпионов, "Локо" стал чемпионом страны.

- Боролись до конца, но нам не удалось победить. "Локомотив" заслужил победу, - сказал Манчини в эфире канала "Наш футбол". - Чтобы выигрывать матчи, надо забивать голы. К сожалению, у нас с этим проблема. Нет Кокорина, нет других футболистов, способных забивать. 

Нужно было выигрывать любой ценой, все увлеклись атакой, раскрылись и пропустили.

- Подведите в целом итоги сезона? Что в этом сезоне получилось?

- Сезон мы начали неплохо, все получалось. Потом в какой-то момент ошиблись, допустили ошибки, в том числе трансферные. Возможно, те игроки, которые были приобретены, были слишком молоды. К тому же мы потеряли Кокорина и Мамману почти на шесть недель.

Трансляция матча "Локомотив" - "Зенит" //
Чемпионат России по футболу. Все о турнире

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (14)
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Mao11

Самая главная трансферная ошибка это тренер!!!

19:34

Fishka_Mishka

Ура! У нас в стране ещё один кабинетный чемпион - Локомотив! С праздником вас всех, друзья!

19:30

Островзаячий

Заболотный, лучший трансфер.

19:28

Arkadiy1976

Главная трансферная ошибка - это сам Манчини.

19:16

П_о_в_а_р_

Кусает локоточки по Дзюбе. Читалось.

19:13

sozerzator

после поражения - 1:2?! очередной раз респект "севшим в лужу" писакам

19:11

Товарищ Бендер!

Клоун оставайся еще)))

19:10

Мнух

ха-ха-ха! и это говорит человек, который сказал что ему не нужны два лидера!!!! смешно

19:10

Sandy45

Понятно, что кроме Кокорина нет у Зени нападающего. Но тот же ЦСКА с этим год за годом живет. Там арендку подписали, тут на полгодика вернули, молодому где то довнрили... А Зенит? Только хоронит таланты. Бухаров, Полоз, Дзюба, Заболотный... А потом- нет нападающих...

19:10

kopot

В Питере ныть,в Питере ныть..)

19:08

ultramarino

Вон из клуба!

19:07

waleriy

Любят в Питере ныть, как пиндосы

19:06

RUhotshot

Главная ошибка - это ТЫ, а потом уж все твои мечты! Я уже здесь писал, что "... со спичками и дурак закурит!" Северного потока-3, в лице Месси, Суареса и Неймара не БУДЕ...

19:05

M.WOWCHIK

Гнать поганой метлой................этого графа Калиостро.........

19:03

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