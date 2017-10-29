Роберто Манчини: "Зенит" должен сохранять спокойствие и продолжать работать"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини отметил, что команде нужно сохранять спокойствие после поражения от "Локомотива" (0:3) в матче 15-го тура чемпионата России. Он также поблагодарил всех болельщиков сине-бело-голубых за поддержку.
– Мы должны сохранять спокойствие и продолжать работать. Всем болельщикам спасибо за поддержку! – написал в Твиттере Манчини.
Трансляция матча "Зенит" – "Локомотив" // Фарфанище! "Локо" разгромил "Зенит"
Мы должны сохранять спокойствие и продолжать работать. Всем болельщикам спасибо за поддержку!– Roberto Mancini (@robymancio) 29 октября 2017 г.
SP2
Какое спокойствие? Ни Кокорин ни Дзюба не играют и сотой долей того настроя который был у Аршавина, Кержакова, Зырянова... и главное им бесполезно что либо говорить! У Кокорина игра получается - хорошо. Нет - тоже неплохо. Эмоции то одинаковые!!!
20:30
Pleafant
Наверное,не продолжать,а начинать работать,потому,что уже месяц Зенит "отдыхает",и на всё у Манчини есть отмазки.
20:17