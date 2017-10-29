20:04 | Футбол — РФПЛ

Роберто Манчини: "Зенит" должен сохранять спокойствие и продолжать работать"

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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини отметил, что команде нужно сохранять спокойствие после поражения от "Локомотива" (0:3) в матче 15-го тура чемпионата России. Он также поблагодарил всех болельщиков сине-бело-голубых за поддержку.

– Мы должны сохранять спокойствие и продолжать работать. Всем болельщикам спасибо за поддержку! – написал в Твиттере Манчини.

Трансляция матча "Зенит" – "Локомотив" // Фарфанище! "Локо" разгромил "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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SP2

Какое спокойствие? Ни Кокорин ни Дзюба не играют и сотой долей того настроя который был у Аршавина, Кержакова, Зырянова... и главное им бесполезно что либо говорить! У Кокорина игра получается - хорошо. Нет - тоже неплохо. Эмоции то одинаковые!!!

20:30

Pleafant

Наверное,не продолжать,а начинать работать,потому,что уже месяц Зенит "отдыхает",и на всё у Манчини есть отмазки.

20:17