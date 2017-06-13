20:52 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Роберто Манчини: "Зенит" должен подписать футболистов, которые соответствуют уровню клуба"


Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини рассказал, что клуб должен подписать футболистов, которые будут соответствовать уровню команды. Он также отметил, что часто будет видеться со спортивным директором Константином Сарсанией.

- Какие трансферные цели стоят перед "Зенитом"?

- Мы должны подписать футболистов, которые соответствуют уровню "Зенита" по своим характеристикам и игре.

- Как строится ваше взаимодействие с Константином Сарсания? Он говорит, что все последние трансферы согласованы с вами.

- Константин - спортивный директор. Мы будет часто видеться и обсуждать с ним все актуальные вопросы. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

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