Роберто Манчини: "Зенит" должен был побеждать"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини на пресс-конференции после ничьей с ЦСКА (0:0) в матче 28-го тура чемпионата России отметил, что ему понравилась игра его команды, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– С точки зрения качества это одна из лучших игр сезона, – сказал Манчини. – Мне понравилось, как играли ребята, но кто не забивает – тот не выигрывает. Хотя мы должны были побеждать.

– Почему вы решили, что матч должен был закончиться вашей победой?

– У нас было больше моментов, надо было забивать. ЦСКА – опытная команда, она знает, как поджидать ошибки.

– Что с Ивановичем?

– Учитывая, что защитников почти больше нет, потеря Ивановича – большая проблема для нас. Он вряд ли сыграет в оставшихся матчах. Единственное, нам стоит уповать на то, чтобы никто больше не травмировался.

– Как вы оцениваете шансы "Зенита" на попадание в Лигу чемпионов?

– Если бы выиграли матч, то шансы были бы большими. Но сейчас ситуация непонятная. Нам надо выложиться по максимуму в двух оставшихся играх.

До конца чемпионата России "Зениту" осталось провести два матча. В 29-м туре питерцы в Москве сыграют с "Локомотивом" (5 мая), а в 30-м туре дома примут "СКА-Хабаровск" (13 мая).

На данный момент команда Манчини занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 50 очков. В активе у занимающего первую строчку "Локомотива" 57 очков.

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