Роберто Манчини: "Заслуживали победы. ЦСКА умеет тянуть время"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини остался доволен тем, как его команда провела матч 28-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:0). Вместе с тем, итальянский специалист посетовал на то, что его игроки не смогли реализовать созданные моменты.

– Я бы не сказал, что этот результат справедлив, – сказал во флеш-интервью Манчини. – Как и во многих играх этого сезона, есть большое количество моментов, которые мы не можем реализовать. Не удается забить, хотя моменты есть.

– Как оцените игру Антона Заболотного, который является воспитанником ЦСКА?

– Я хорошо оцениваю не только Антона Заболотного, но вообще всех. Считаю, что мы сыграли хорошо. Мы заслуживали победы, но ЦСКА – очень опытная команда. Команда, которая умеет тянуть время, которая хорошо защищается.

- Как оцениваете шансы "Зенита" на борьбу за место в Лиге чемпионов?

- Не знаю. Надо просто забивать и выигрывать. Забивать и выигрывать! Это все, на чем надо быть сконцентрированными в данный момент. Играем хорошо, у нас одна единственная проблема.

До конца чемпионата России "Зениту" осталось провести два матча. В 29-м туре питерцы в Москве сыграют с "Локомотивом" (5 мая), а в 30-м туре дома примут "СКА-Хабаровск" (13 мая).

На данный момент команда Манчини занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 50 очков. В активе у занимающего первую строчку "Локомотива" 57 очков.