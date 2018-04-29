18:40 | Футбол — РФПЛ

Роберто Манчини: "Заслуживали победы. ЦСКА умеет тянуть время"

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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини остался доволен тем, как его команда провела матч 28-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:0). Вместе с тем, итальянский специалист посетовал на то, что его игроки не смогли реализовать созданные моменты.

 
Сегодня. Санкт-Петербург. &quot;Зенит&quot; - ЦСКА - 0:0. Зенитовец Александр ЕРОХИН и армеец Александр ГОЛОВИН."Зенит" – ЦСКА: нулевая ничья в Санкт-Петербурге

– Я бы не сказал, что этот результат справедлив, – сказал во флеш-интервью Манчини. – Как и во многих играх этого сезона, есть большое количество моментов, которые мы не можем реализовать. Не удается забить, хотя моменты есть.

– Как оцените игру Антона Заболотного, который является воспитанником ЦСКА?

– Я хорошо оцениваю не только Антона Заболотного, но вообще всех. Считаю, что мы сыграли хорошо. Мы заслуживали победы, но ЦСКА – очень опытная команда. Команда, которая умеет тянуть время, которая хорошо защищается.

- Как оцениваете шансы "Зенита" на борьбу за место в Лиге чемпионов?

- Не знаю. Надо просто забивать и выигрывать. Забивать и выигрывать! Это все, на чем надо быть сконцентрированными в данный момент. Играем хорошо, у нас одна единственная проблема.

До конца чемпионата России "Зениту" осталось провести два матча. В 29-м туре питерцы в Москве сыграют с "Локомотивом" (5 мая), а в 30-м туре дома примут "СКА-Хабаровск" (13 мая).

На данный момент команда Манчини занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 50 очков. В активе у занимающего первую строчку "Локомотива" 57 очков.

Зенит - ЦСКА

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (9)
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Brother Beyond

Неужели итальянцы хотят эдакому специалисту сборную доверить? Они его матчи не смотрят что ли? С ним они даже в стыки не попадут.

19:06

Broadcast

Я уже собрал чемоданы, так что этот матч мне пох и вообще все. Мы сегодня как всегда просрали. Судьи? да наши как всегда, но это нам мало помогло. Почему не выиграли? о чем вы вообще..

18:59

Headliner85

Плаческу трасформировался в Плачини

18:56

ravilius777

да уж, зина отскочила

18:53

Jean4

Он вообще о чем?

18:52

maks55555

Оказалось, что Манчини совсем плох в футболе, хотя такие сомнения и закрадывались после его последних назначений.

18:50

waleriy

У бомжей опять кто то виноват: то судьи, то противник, то зюба с шатровым... Одно слово нытики

18:46

Headliner85

Манчини укусил Луческу?)

18:46

баламошка

Посмешище. Очередное боашное плаческу в рядах голубцов.

18:44

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