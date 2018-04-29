Роберто Манчини: "Заслуживали победы. ЦСКА умеет тянуть время"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини остался доволен тем, как его команда провела матч 28-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:0). Вместе с тем, итальянский специалист посетовал на то, что его игроки не смогли реализовать созданные моменты.
– Я бы не сказал, что этот результат справедлив, – сказал во флеш-интервью Манчини. – Как и во многих играх этого сезона, есть большое количество моментов, которые мы не можем реализовать. Не удается забить, хотя моменты есть.
– Как оцените игру Антона Заболотного, который является воспитанником ЦСКА?
– Я хорошо оцениваю не только Антона Заболотного, но вообще всех. Считаю, что мы сыграли хорошо. Мы заслуживали победы, но ЦСКА – очень опытная команда. Команда, которая умеет тянуть время, которая хорошо защищается.
- Как оцениваете шансы "Зенита" на борьбу за место в Лиге чемпионов?
- Не знаю. Надо просто забивать и выигрывать. Забивать и выигрывать! Это все, на чем надо быть сконцентрированными в данный момент. Играем хорошо, у нас одна единственная проблема.
До конца чемпионата России "Зениту" осталось провести два матча. В 29-м туре питерцы в Москве сыграют с "Локомотивом" (5 мая), а в 30-м туре дома примут "СКА-Хабаровск" (13 мая).
На данный момент команда Манчини занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 50 очков. В активе у занимающего первую строчку "Локомотива" 57 очков.
Brother Beyond
Неужели итальянцы хотят эдакому специалисту сборную доверить? Они его матчи не смотрят что ли? С ним они даже в стыки не попадут.
19:06
Broadcast
Я уже собрал чемоданы, так что этот матч мне пох и вообще все. Мы сегодня как всегда просрали. Судьи? да наши как всегда, но это нам мало помогло. Почему не выиграли? о чем вы вообще..
18:59
Headliner85
Плаческу трасформировался в Плачини
18:56
ravilius777
да уж, зина отскочила
18:53
Jean4
Он вообще о чем?
18:52
maks55555
Оказалось, что Манчини совсем плох в футболе, хотя такие сомнения и закрадывались после его последних назначений.
18:50
waleriy
У бомжей опять кто то виноват: то судьи, то противник, то зюба с шатровым... Одно слово нытики
18:46
Headliner85
Манчини укусил Луческу?)
18:46
баламошка
Посмешище. Очередное боашное плаческу в рядах голубцов.
18:44