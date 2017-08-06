Роберто Манчини: "Записка Кришито? Хотел подсказать игрокам, что делать"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после победы над "Спартаком" (5:1) в матче 4-го тура чемпионата России отметил, что доволен прогрессом полузащитника Далера Кузяева. Также специалист заявил, что петербургский клуб пока не делал предложение по игроку "Эстудиантеса" Сантьяго Аскасибару.

– Аргентинская пресса сообщала о переходе Аскасибара в "Зенит" как о свершившемся факте. Произойдет ли все-таки этот переход?

– Аскасибар – молодой, хороший игрок, но пока никакой сделки по нему не было, – сказал Манчини. – Посмотрим, возможно ли это в будущем.

– После пятого забитого мяча вы передали Кришито какую-то записку. Если не секрет, что было в этой записке?

– Там содержались указания всем нашим полузащитникам, которые медленно двигались. Я хотел подсказать им, что нужно делать.

– Сегодняшний основной состав "Зенита" сильно отличался от того, который играл в четверг в Лиге Европы. Так было задумано заранее или это ваша реакция на неудачную игру в четверг?

– В таком плотном графике изменения в составе необходимы. Я взял на себя риск и выставил в четверг в чем-то экспериментальный состав. Все было запланировано.

– Оцените прогресс Кузяева.

– Кузяев – молодой парень, который вкалывает на каждой тренировке и полностью отдается игре. Он многого достиг, но ему есть куда улучшаться и прогрессировать.

– Как вам сегодняшнее поведение фанатов?

– Я концентрируюсь во время игры обычно на том, что происходит на поле, и замечаю не все вещи. (Максим МЕЛЬНИКОВ)

Записка для Кришито. Как "Зенит" перестроился в концовке