Роберто Манчини: "Заболотный сегодня в запасе, потому что кто-то должен отдыхать"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в преддверии матча 21-го тура чемпионата России против "Амкара" отметил, что мороз не помешал его команде готовиться к игре. Также специалист пояснил, что оставил форварда Антона Заболотного в запасе из-за плотного графика.

- Несмотря на погодные условия, нам удалось нормально потренироваться, так что мы готовы к матчу, - сказал Манчини в эфире канала "Наш футбол".

- Почему остался в запасе Заболотный?

- У нас две игры в ближайшее время. Играем в четверг, потом в воскресенье. Кто-то должен отдыхать, сегодня это Заболотный. Больше мне нечего добавить.

- "Амкар" - одна из наименее пропускающих команд, как вы подготовились к этому?

- Это действительно хорошо обороняющаяся команда. Будет нелегко, но все игры в этом чемпионате сложные.

Матч "Зенит" - "Амкар" начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.