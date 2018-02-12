Роберто Манчини: "Заболотный хорошо выполняет свою работу"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в интервью "СЭ" отметил, что нападающий Антон Заболотный - серьезный игрок, ответственно подходящий к тому, чем занимается. Специалист также добавил, форвард хорошо выполняет свою работу.

– Полностью ли вы удовлетворены действиями Заболотного на тренировках и в контрольных играх?

– Я очень им доволен, он хорошо выполняет свою работу. Это серьезный игрок, ответственно подходящий к тому, чем занимается. Это важно.

– В некоторых контрольных играх Паредес и Краневиттер играли на поле вместе, в некоторых – раздельно. Какой вариант вам нравится больше?

– Не могу сказать, что это единственные два варианта, из которых мне нужно выбрать один. Они хорошо смотрятся вместе, но то, о чем вы говорите, просто две разные схемы, два разных вида игры. Поэтому в том или ином матче, в зависимости от соперника и обстоятельств на поле, я буду выбирать, ставить их вместе или по отдельности.

– Одна из этих схем более оборонительная, другая – более атакующая?

– Краневиттер – футболист более оборонительного плана, безусловно, ему сложнее играть в атаке. Паредес – универсален, он может и поддерживать атаку, и помогать защите, ему это удается очень хорошо. Разница схем лишь в степени универсальности игроков.

– Кузяев на правом фланге обороны – это вынужденная мера? Как оцените его действия там, и вернется ли он в центр поля?

– Кузяев тоже универсальный футболист, это сразу было для меня очевидно, и позиция крайнего защитника – просто еще один вариант его игры, к которому я, возможно, буду прибегать во второй половине сезона. (Егор БЫЧКОВ).

Полностью интервью Манчини