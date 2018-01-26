Роберто Манчини: "Я слишком силен по сравнению с игроками "Зенита", чтобы играть вместе с ними"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини сказал, что его все устраивает в жизни в Санкт-Петербурге. Итальянский специалист признался, что больше всего его в России поразила продолжительность перелетов.

- Как поддерживаете себя в форме? Кажется, что вы могли бы спокойно играть за "Зенит".

- Я слишком силен по сравнению с игроками "Зенита", чтобы играть вместе с ними, ха-ха!

– Как изменилось ваше представление о России за те полгода, что вы здесь живете?

- Мне нравится Россия. И Петербург, и Москва. Меня все здесь абсолютно устраивает. До того я работал во многих странах (в Англии, в Турции), и Россия – просто новый этап моей жизни. На данный момент я им доволен.

Если говорить о футболе, то уровень чемпионата России достаточно высок. Но может быть еще выше. У вас играет много молодых, перспективных футболистов. Им нужно больше работать, быть профессионалами своего дела и отдаваться на тренировках. Тогда и чемпионат России станет более классным.

- Одна вещь, которая поразила вас в России больше всего?

- Несомненно, перелеты. Вылетаешь, а через семь часов приземляешься во все той же стране! Это необычный для меня опыт, который точно запомнится.

- Некоторые вопросы вы поняли без перевода. Учите русский?

- Русский язык слишком сложен, так что нет, не учу. Просто понимаю некоторые слова.

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