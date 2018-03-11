Роберто Манчини: "Я просил купить игроков, которые могли бы забивать, их не дали"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини считает, что зависимость команды от игры нападающего Александра Кокорина - большая проблема сине-бело-голубых, так как в основном только он забивает мячи. Итальянский специалист отметил, что в зимнее трансферное окно просил купить новых футболистов в команду.

В воскресенье "Зенит" на выезде сыграл нулевую ничью с "Ростовом" в матче 22-го тура чемпионата России.

- Вы уже в третий раз играете нулевую ничью. Команда в кризисе?

- Я бы не сказал. Но мы столкнулись с проблемой еще в прошлом году - голы забивает исключительно Кокорин. Больше забивать некому. Наша зависимость от него - это большая проблема. Я просил купить игроков, которые могли бы забивать, их не дали, поэтому это длится уже не первый месяц.

- Вы постоянно жалуетесь на нехватку игроков. Сколько надо игроков купить команде, чтобы вы были спокойны?

- Ну что делать, если у нас некому забивать, кроме Кокорина? И я не жалуюсь, я отвечаю на ваши вопросы. А жалуетесь как раз вы на то, что я якобы жалуюсь. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)

В текущем сезоне 26-летний Кокорин провел за "Зенит" 22 матча в чемпионате России, забил в них десять мячей и выполнил четыре голевые передачи. В Лиге Европы нападающий забил девять мячей за 12 встреч.