Роберто Манчини: "Я просил купить игроков, которые могли бы забивать, их не дали"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини считает, что зависимость команды от игры нападающего Александра Кокорина - большая проблема сине-бело-голубых, так как в основном только он забивает мячи. Итальянский специалист отметил, что в зимнее трансферное окно просил купить новых футболистов в команду.
В воскресенье "Зенит" на выезде сыграл нулевую ничью с "Ростовом" в матче 22-го тура чемпионата России.
- Вы уже в третий раз играете нулевую ничью. Команда в кризисе?
- Я бы не сказал. Но мы столкнулись с проблемой еще в прошлом году - голы забивает исключительно Кокорин. Больше забивать некому. Наша зависимость от него - это большая проблема. Я просил купить игроков, которые могли бы забивать, их не дали, поэтому это длится уже не первый месяц.
- Вы постоянно жалуетесь на нехватку игроков. Сколько надо игроков купить команде, чтобы вы были спокойны?
- Ну что делать, если у нас некому забивать, кроме Кокорина? И я не жалуюсь, я отвечаю на ваши вопросы. А жалуетесь как раз вы на то, что я якобы жалуюсь. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)
В текущем сезоне 26-летний Кокорин провел за "Зенит" 22 матча в чемпионате России, забил в них десять мячей и выполнил четыре голевые передачи. В Лиге Европы нападающий забил девять мячей за 12 встреч.
bvp
Видно, что все это Манчини уже надоело, пора домой.
19:05
Знаток1964
Sandy45 Иди проспись после праздников .....если сборная СССР и клубы СССР не имели никакого веса в мировом футболе.
18:51
Sandy45
Манчини прав. Как прав был до него и Боаш. Смысл покупать топ тренеров, если нет денег на топ (хотя бы для России) игроков. Если у нас за всю историю пара десятков футболистов еле наберется, которые что-то добились в Европе, то может пора прекращать этот ура-патриотизм, а идти путем той же Бельгии, которая натурализует для сборной молодых африканцев, Франции с ее арабами и т.д.? Ни СССР ни Россия не были топ в футболе никогда (сравните результаты с хоккеем или баскетболом). Так с чего сейчас то будет?
18:46
tryam
итальяшка убрал дзюбу взял заболотного, одни 0-0...и начал по пути цыгана луческу пилить нет игроков. я просил мне не дали. главное зарплату навереное платят
18:45
лесоруб Федя
Ну купите уже ему и Месси, и Криштиану, и Левандовски... Халка не забудьте обратно выкупить (за те же 50). Для глубины скамейки Смолова под конвоем доставить и пристегнуть к той скамейке. И пусть ОБЯЗАТЕЛЬНО всех купленных единовременно на поляну выпускает (а то, опять же, микроклимат плохой станет).
18:43
Нефилим
kim-1965 Рад за Зенит, что отдали Дзюбу - теперь то, точно с нападением проблема. Артем бы явно не помешал. Кокорин играл пол года на кураже, который, вещь ненадежная - может резко закончиться, что и случилось. Это еще пол года назад можно было спрогнозировать. Кстати, к ЧМ Кокорин вообще затухнет, и там будет отбывать номер. Черчесов!------------------------------------а может с покупкой Заболотного Кокорина опять на фланг передвинули - вот он и забивать перестал? Никто не задумывался? Зенит удивляет - тратит горы бабла на футболистов, а тащат копеечный Кузяев, Кришито, Кокорин - игроки что были в составе и раньше.
18:42
Знаток1964
Локомотив в этом году Чемпион.....остальная брехня на сайте....сотрясение воздуха вздохами и охами. Манчини и с Лейпцигом вничью сыграет 0-0.....Сопли уже пустил о том что некем играть.
18:42
Артур Дент
Манчини - лучший!
18:42
Orengrad
и очередной тренер Зенита становится Зенытиком
18:41
sarkis1957
А Ригони и Дриусси зачем покупали? Чтобы они мячи подносили?
18:40
Нефилим
С Гончаренко поговори про отсутствие нападающих, много нового для себя узнаешь, макаронник))) Да и вообще в чемпе с напами все нормально только у второго макаронника)
18:40
mikeV
Манчини зебест!
18:39
Производственник
футбол это игра думающих.а тут ни тренер ни игроки умом не отличаются Тренер состав собрать не может.игроки не обладают техникой.дающей возможность плести комбинации впрочем скоро опять отпуск.можно выпить и закусить
18:36
TooM
Манчини очень смешной тренер, купили Заболотного, он его не использует как надо, на него не играют, а парень может положить в сетку, сезон потерян, Манчини в топку, да и пол команды надо гнать, это не игра.
18:23
Mikeroft
Так они и забили ... На все.
18:20
sars882
интересно каково игрокам Зенита, особенно атакующей линии... их сейчас головой в толчок макнули
18:15
сибирьофф
Сначала надо купить тех кто будет попадать в створ ворот или бить хотя бы)за весь матч в ростове один удар в перекладину))
18:08
Lars Berger
Насколько известно, Манчини хотел Никиту Гусева. СКА - отказал. Плей-офф идет.
18:04
tvorog8088
Просто не понятен смысл такого проекта как Зенит, что бы выиграть Лигу Чемпионов надо собрать десяток игроков уровня Халка, что не возможно, одного еле заманили, и тренеров дорогущих то же нет смысла приглашать, так спрашивается зачем это все нужно, вполне достаточно будет назначить Семака тренером, и он вполне раз в 3 года чемпионство будет брать, и обойдется это гораздо дешевле, надо просто реально понимать уровень РПФЛ, а не мечтать о недостежимом, транжиря кучу государственного бабала.
18:01
Al Rains
Это магия Дзюбинью)))
18:01
гиена
Может для Манчини весь состав сборной Бразилии купить, да и то при нем они тоже забивать не будут. Нет системы, футболисты не знают что делать на поле, каждый тайм начинается с игры по новой неведомой наверное и ему самому схеме. Гнать его в три шеи.
17:59
Гарик "внук Наташи" Попов
Робертушка,тебе Оздоева купили,пусть забивает.Иль ты не тренер? Сгинь в Италию,зануда.
17:48
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
зачем тогда Заболотного взял, если он не забивной???
17:43
Fuentas
Вот и отмазки для неудачников подъехали. Чао-какао, синьоре!
17:42
Дон_Румата
Дона баламошку переклинило))))
17:36
Бегущий человек
Дриусси, Ригони, Полоз, Заболотный - кого еще надо Манчини? Фалькао к нам не поедет.
17:32
Комс
Второй сезон я улыбаюсь до ушей, когда читаю интервью тренеров Зенита))
17:30
passerby
эд.гар 17:17 Кучаева уже забрали в Зенит?...
17:29
andreichf
Однако, у Артемки гол +2 передачи за два матча ))
17:28
anhora
Смех, да и только. Он что, в ФИФА17 что ли играет? Что значит не купили тех, кто забивал бы? Дриусси не тебе ли купили? Заболотного не тебе ли купили? У Цска, если припрёт Вернблум забивать будет. Слабак ты, Манчини! А Фурсенко - Молодец, Сергей! :)))))
17:27