Роберто Манчини: "Я не отказывался от Данни, он мне нравился"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини подчеркнул, что не имеет отношения к непродлению контракта с полузащитником Данни. По словам специалиста, ему нравилась игра 33-летнего португальца.

- Почему тренерский штаб отказался от услуг Данни? - вопрос Манчини.

- Я лично не отказывался от его услуг. У него закончился контракт и он ушел. Это один из самых известных игроков "Зенита". Он хороший футболист, нравился мне. Я от него не отказывался. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Напомним, что Данни перешел в "Зенит" летом 2008 года из "Динамо". На его счету 256 матчей за сине-бело-голубых, 68 голов и 76 результативных передач. С питерской командой он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России и обладателем Суперкубка УЕФА.

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