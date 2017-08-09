Роберто Манчини: "Я не очень хороший танцор"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча 5-го тура чемпионата России против "Урала" (1:1) отметил, что в премьер-лиге нет ни одного проходного матча. Специалист подчеркнул, что в каждой игре российского первенства нужно выкладываться на 100 процентов.

– Нравится ли вам танцевать? В одной телевизионной программе вы исполняли танго.

– Я не очень хороший танцор. Я был в программе в качестве гостя. Когда меня приглашают, я танцую.

– Каково ваше главное впечатление от чемпионата России?

– Нет ни одного проходного матча, в каждой игре нужно выкладываться на 100 процентов. Все соперники играют в организованный и слаженный футбол.​ (Сергей ЦИММЕРМАН)

Трансляция матча "Урал" – "Зенит"