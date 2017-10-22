16:26 | Футбол — РФПЛ

Роберто Манчини: "Я бы не сказал, что у ЦСКА есть ярко выраженные слабые стороны"

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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в преддверии матча 14-го тура чемпионата России против ЦСКА отметил, что игра будет открытой. По словам наставника, у соперника нет слабых сторон.

– Это будет открытая игра. ЦСКА, безусловно, очень сильная команда, – отметил Манчини в эфире телеканала "Наш футбол". – Но мы попытаемся выиграть. Дриусси? У него были некоторые проблемы еще в первом тайме с "Русенборгом". Он восстанавливается.

Я бы не сказал, что у ЦСКА есть ярко выраженные слабые стороны. Каждый год команда борется за чемпионство. У нее много опытных игроков, которые играют за свои сборные. Поэтому это не легкий для нас соперник.

ЦСКА - Зенит

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10011 чел.
Как завершится матч ЦСКА - "Зенит"?
Победой ЦСКА в один мяч
18.5%
Крупной победой ЦСКА
2.9%
Ничьей
22.6%
Победой "Зенита" в один мяч
31.0%
Крупной победой "Зенита"
25.0%
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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 14-й тур
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