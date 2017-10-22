Роберто Манчини: "Я бы не сказал, что у ЦСКА есть ярко выраженные слабые стороны"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в преддверии матча 14-го тура чемпионата России против ЦСКА отметил, что игра будет открытой. По словам наставника, у соперника нет слабых сторон.

– Это будет открытая игра. ЦСКА, безусловно, очень сильная команда, – отметил Манчини в эфире телеканала "Наш футбол". – Но мы попытаемся выиграть. Дриусси? У него были некоторые проблемы еще в первом тайме с "Русенборгом". Он восстанавливается.

Я бы не сказал, что у ЦСКА есть ярко выраженные слабые стороны. Каждый год команда борется за чемпионство. У нее много опытных игроков, которые играют за свои сборные. Поэтому это не легкий для нас соперник.